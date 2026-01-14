「変えるべきは選手であり、監督ではない」シャビ・アロンソの電撃解任に格闘技界のレジェンドが意見「甘やかされた子どもたちのせいだ」
レアル・マドリーは現地１月12日、シャビ・アロンソ監督の解任を発表。このニュースに、格闘技界のレジェンドであるハビブ・ヌルマゴメドフが反応した。スペイン紙『AS』が伝えている。
シャビ・アロンソは、ブンデスリーガでレバークーゼンを無敗優勝に導くなどその手腕を買われて、今季からマドリーの監督に就任。チームはここまで14勝３分け２敗で首位バルセロナとは勝点４差の２位と好位置につける。しかし、11日のスペイン・スーパーカップ決勝で宿敵バルサに２−３で敗れた翌日、44歳の指揮官は更迭された。
在任期間はたったの７か月。この電撃解任は各方面で話題を集めるなか、元UFC世界ライト級王者ハビブは、シャビ・アロンソを「世界でトップ３に入る監督の１人」と評し、こう発言している。
「もしこのチームが彼のもとで上手くいかなかったのなら、変えるべきは選手であり、監督ではない。（スター揃いの）レアル・マドリーでは、どんな監督も上手くやれないと確信している。わがままな選手は排除しろ」
あくまでもシャビ・アロンソを擁護した。
「１年前、アロンソは彼らに懇願されていたのに、今では解雇される。甘やかされた子どもたちのせいだ」と選手たちに矛先を向け、「シャビ、君は最高だ」と称えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
