ドラマ日曜劇場『リブート』（TBS系）の公式Xが更新され、Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架と鈴木亮平、与田祐希、蒔田彩珠との集合ショットを公開した。

【写真】ミセス藤澤涼架が直立不動！鈴木亮平＆与田祐希＆蒔田彩珠との気合の入った4ショット

■Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架が待望のドラマ初出演！

1月18日にスタートする『リブート』にて、藤澤はドラマ初出演を果たす。本作で藤澤が挑むのは、秘密結社的互助組織であるNPO法人しぇるたーの職員、霧矢直斗という極めて重要な役どころだ。霧矢は、永瀬廉演じる冬橋の手下という位置づけだ。

ドラマの初回放送が近づく中、バラエティー番組に共演陣と一緒に藤澤も出演。1月13日に放送されたTBS系『THE神業チャレンジ』にて、鈴木、与田、蒔田と共に集結。難攻不落のクレーンゲーム攻略に挑んだ。

『リブート』公式Xにて公開された4ショットからは、並々ならぬ気合が伝わってきたが、ゲームではなかなか連携が取れず大苦戦する姿を見せた。特に注目を集めたのが、『THE神業チャレンジ』の公式Xで公開された、藤澤のソロショットだ。クレーンゲーム機のそばで気合の入った姿が収められている。

SNSには「姿勢の良さに意気込みを感じる」「推し同士の出演があまりにも幸せすぎる」といった様々な声が集まっている。

■『バナナサンド』ではサイレントミッションに挑戦し、おっちょこちょいエピソードも披露

藤澤は『バナナサンド』にも出演し、鈴木＆永瀬と一緒に“サイコログルメバトル”に挑戦した。チャレンジしたのは、音を立ててはいけない“サイレントミッション”。藤澤は瓶立てに挑んだ。他にも、ドイツに行った時にアウターを忘れてしまったおっちょこちょいエピソードを披露。

ミセスの公式Xでは、“サイコロ食堂”のセットの前に立つ藤澤のソロショットが披露された。口を開けたショットにSNSでは「お口、可愛すぎる」「ビジュ良すぎ」とファンから歓喜のコメントが寄せられた。