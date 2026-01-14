日本国土開発 <1887> [東証Ｐ] が1月14日後場(15:00)に決算を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の連結経常利益は前年同期比31.2％増の33.9億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の29億円→52億円(前期は19.4億円)に79.3％上方修正し、増益率が49.1％増→2.7倍に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の連結経常損益は18億円の黒字(前年同期は6.4億円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比3.9倍の14.2億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.4％→4.3％に改善した。



会社側からの【修正の理由】

（１）個別業績予想 売上高は、建築事業において大型案件等の受注及び手持ち工事が順調に進捗したことに伴い、前回予想より40億円上回る見込みです。 利益については、前回予想より経常利益は、22億円の増加、当期純利益は14億円の増加となる見込みです。建築事業において、上述の通り大型案件等の受注及び手持ち工事が順調に進捗したことに加え、好採算の大型工事が牽引し採算面が大きく改善したことが主な要因です。（２）連結業績予想 売上高は、個別業績予想と同様の要因により、前回予想より10億円上回る見込みです。 利益については、個別業績予想と同様の要因により、前回予想より営業利益は15億円、経常利益は23億円、親会社株主に帰属する当期純利益は15億円増加となる見込みです。 なお、配当予想につきましては、現時点では前回予想を据え置いておりますが、今後の業績動向、財務状況等を総合的に勘案し、配当予想の修正を行う場合には、決定次第、速やかに開示いたします。（ご参考） １株当たり配当金前回発表予想 第２四半期末 期 末 合 計 円 銭 円 銭 円 銭（2025年７月15 日） 10.00 12.00 22.00 （注）本資料に記載されている将来に関する記述は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 以 上

