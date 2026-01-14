ツインバード <6897> [東証Ｓ] が1月14日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の経常損益(非連結)は4億6400万円の赤字(前年同期は3億4700万円の赤字)に赤字幅が拡大した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の経常利益は前年同期比50.1％増の5億8400万円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の経常損益は3500万円の赤字(前年同期は1900万円の赤字)に赤字幅が拡大したが、売上営業損益率は前年同期の-2.1％→-1.1％に改善した。



株探ニュース

