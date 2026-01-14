中本パックス <7811> [東証Ｓ] が1月14日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比1.3％増の23.6億円となり、通期計画の31億円に対する進捗率は76.4％に達したものの、5年平均の86.7％を下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比28.4％増の7.3億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比12.3％増の8億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の6.4％→6.0％に悪化した。



株探ニュース

