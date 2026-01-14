ビザスク <4490> [東証Ｇ] が1月14日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比12.1％増の9億円に伸び、通期計画の10.3億円に対する進捗率は87.1％に達し、さらに前年同期の66.4％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比67.1％減の1.3億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比68.6％増の3.9億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の10.0％→14.8％に大幅上昇した。



