15時の日経平均は702円高の5万4251円、アドテストが288.80円押し上げ 15時の日経平均は702円高の5万4251円、アドテストが288.80円押し上げ

14日15時現在の日経平均株価は前日比702.03円（1.31％）高の5万4251.19円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1124、値下がりは422、変わらずは52と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を288.80円押し上げている。次いでファストリ <9983>が120.33円、東エレク <8035>が101.28円、ファナック <6954>が42.28円、レーザーテク <6920>が22.33円と続く。



マイナス寄与度は189.32円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が24.32円、電通グループ <4324>が12.67円、第一三共 <4568>が12.43円、リクルート <6098>が5.21円と続いている。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、精密機器、機械、銀行と続く。値下がり上位には情報・通信、水産・農林、陸運が並んでいる。



※15時0分12秒時点



株探ニュース

