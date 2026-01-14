¡ÚMLB¡Û¡Ö°ÜÀÒ¤¹¤ì¤ÐÂçÁû¤®¡×¥Ó¥·¥§¥Ã¥È³ÍÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬ÁÀ¤¦ÂåÂØÁª¼ê¤Ï¡Ä¡Ä¥«¥Ö¥¹¤ÎÀ¸¤¨È´¤28ºÐ¤«
¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤«¤é¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Üー¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤âÀµÆóÎÝ¼ê¸õÊä¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÆÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÜÀÒÀè¸õÊä¤ÎËÜÌ¿¤È¤·¤Æ¥Õ¥£¥êー¥º¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÏÊý¿ËÅ¾´¹¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£ÂåÂØ°Æ¤È¤·¤Æ¥«¥Ö¥¹¤Î28ºÐ¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥È¥ìー¥É¸õÊä¤È¤·¤Æ¶½Ì£¿¼¤¤Â¸ºß¡×
27ºÐ¤Î¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡È¸ÅÁã¡É¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤¬ºÆ·ÀÌó¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢²¦¼Ô¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ê¤É¤â´Ø¿´¤ò¼¨¤·¡¢ÁèÃ¥Àï¤òÅ¸³«¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸½ºß¤ÏÀèÆüÌÌÃÌ¤ò½ª¤¨¤¿¥Õ¥£¥êー¥º¤¬ËÜÌ¿¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¾ðÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÆÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥¦¥§¥¤¡Ù¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢¥Áー¥à¤¬¥Ó¥¸¥§¥Ã¥È³ÍÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¡£¡Ö¤â¤·¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬ËÜµ¤¤ÇÆóÎÝ¼ê¤ÎÊä¶¯¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥«¥Ö¥¹¤Î¥Ë¥³¡¦¥Ûー¥ÊーÆâÌî¼ê¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¡×¤È¼çÄ¥¡£¡È¼¡Á±¤Îºö¡É¤È¤·¤Æ28ºÐ¤ÎÆâÌî¼ê¤òµó¤²¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Ûー¥Êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ä¥ó¥ー¥¹¤âÈà¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥«¥Ö¥¹¤¬¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Áー¥àÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÈà¼«¿È¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤«¤é¡¢¥Ûー¥Êー¤Ï¥È¥ìー¥É¸õÊä¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ÀÌó¤Ï¼êº¢¤Ç¡¢º£Ç¯¤¬ºÇ½ªÇ¯¡£¤Þ¤À28ºÐ¤È¼ã¤¯¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·ー¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¢£3Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ª¥·ー¥º¥ó
2025Ç¯¤Î¥Ûー¥Êー¤Ï156»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨.297¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢61ÂÇÅÀ¡¢29ÅðÎÝ¡¢OPS.739¤òµÏ¿¡£MVPÅêÉ¼¤ÇÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥´ー¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤â³ÍÆÀ¡£Áö¹¶¼é¤Ç¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¥«¥Ö¥¹°ì¶Ú¤Ç¡¢¥·¥«¥´¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·Èà¤¬¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥Ûー¥Êー¤Ïº£Ç¯¡¢3Ç¯Áí³Û3500Ëü¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½ª¥·ー¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£µ¨½ªÎ»¸å¤ËFA¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Ïº£Ç¯Ãæ¤Ë¥È¥ìー¥É¤ÇÊü½Ð¤·¡¢¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢¥Ó¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥É¥Î¥Ð¥óÆâÌî¼ê¡Ê¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ë¤Ë¤â¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆóÎÝ¼ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¡£Â¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥È¥ßー¡¦¥¨¥É¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤Îº£¸å¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¡¢¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¡¢¥¥à¡¦¤Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¤¥Ð¥Ë¥§¥¹ÆâÌî¼ê¤é¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥éー¤ò³ÎÌó¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£
¥Ûー¥Êー¤ò¥È¥ìー¥É¤Ç³ÍÆÀ¤·¡¢ÀµÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£