中国のスポーツメディア・直播吧は14日、サウジアラビアで開催中のサッカーのU-23（23歳以下）アジアカップで仮に中国が1位でグループを突破した場合、トーナメントで日韓と同じ山になると報じた。

グループA〜Cはすでにトーナメントに進出する2チームが決まっており、残すはグループDのみとなっている。グループAからはベトナムとヨルダン、グループBからは日本とUAE、グループCからはウズベキスタンと韓国が勝ち上がった。

グループDは2試合を終えた段階で中国が1勝1分の勝ち点4で1位。以下、オーストラリアが同3、イラクが同2、タイが同1となっており、4チームすべてに勝ち上がりのチャンスがある。同日夜（日本時間）に行われるグループ最終節で、中国とタイ、オーストラリアとイラクがそれぞれ対戦する。

トーナメントではすでにベトナムとUAE、日本とヨルダンの対戦が決まっている。そして、グループDの1位は韓国と、2位はウズベキスタンと対戦することになる。日本は韓国と同じ山で、中国が仮に1位で突破するとトーナメント初戦で韓国と対戦することになり、勝利した場合は次の準決勝で日本との対戦が予想される。

中国のサッカーファンのコメントでは「やるしかない。今夜タイを倒して、次のラウンドで韓国を倒し、それから日本との差がどれくらいあるのかを確認すれば、ミッション完了だ」とのコメントが最も多くの共感を集めた。日本戦での勝利は期待していないようだ。

また、「あれこれ皮算用して結局敗退」「（日韓と同じ山になったとしても）それでも全力で1位を狙いに行くべき」「（2位通過で対戦する）ウズベキスタンだって楽な相手じゃない」「むしろ日韓の山の方がいい。韓国を倒せれば日本と対戦できる。こんな大きな大会で日本とやれるチャンスなんてなかなかない。しっかりと差を知ることが大事」「まずはグループを突破してからだ。対戦する前からあそこを避けるとか、ここを避けるだなんて。それなら最初からサッカーなんてやるな」といったコメントが寄せられた。（翻訳・編集/北田）