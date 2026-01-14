女優の久保田磨希（52）が6日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。番組共演も、実は怖くて仕方なかったものを明かす場面があった。

この日のトークのテーマは「恐怖症」。特定の物、環境、状況に対して激しい恐怖を感じる、限局性恐怖症。MCの上田晋也、大島のほか、「オアシズ」大久保佳代子、光浦靖子、「メイプル超合金」安藤なつ、俳優の杉浦太陽、女優の久保田磨希でそれぞれが持つ恐怖症についてトークを展開した。

閉所恐怖症であることを明かした久保田。実は「集合体恐怖症」でもあるという。「実家が寿司屋なんですけど、カウンターのつまようじのぎゅっとした束の後ろを見て、うわーって。黒い点々が集合してたんです。それを見た時に鳥肌がブワァー〜ってたって、その鳥肌みて、うわぁ〜ってなって。本当に集合体がダメで。自分の体調、コンディションによってはブロッコリーもダメだし、かぼちゃの種もダメ」とした。

そのうえで「最近本当に困ったのが、大阪万博で…。今だから言えますけど、ミャクミャクがダメなんです」と大人気キャラクターが実は苦手だったことをぶっちゃけ。「細胞みたいな集合体で、もう怖くて。月に2回大阪の情報番組行かせてもらってるんですけど、スタジオに来るんですよ、ミャクミャクとかが。見ないわけにいかない、みんな大喜びな感じで。見は見てるんですけど、脳をぼやかして“ああ〜”って（拍手をした）。集合体は本当につらい」と話した。