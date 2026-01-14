国際弁護士の清原博氏が14日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演し、解散総選挙が早期に行われる見通しが強まったことについて高市早苗首相への失望感を口にした。

番組では、高市早苗首相がこの日午後にも与党幹部に解散を伝達する見通しであると伝えた。複数関係者の話として、今月27日公示、2月8日投開票の日程で調整中としている。

来年度予算の審議に先駆けて国会を解散するとなればレアケース。清原氏は「本予算を年度内に成立させるには、早く解散した方がいい。だとしたら、昨日解散でも良かった。国会召集をぐっと早めて、すぐ解散とやれば、まだ年度内に予算を成立させることは可能だったと思う」と推測。それをしなかった理由として、「高市さんの頭の中で昨年末までは全然、冒頭解散は念頭になかったと思う。でもこの年末年始、いろんなことがあって、高市さんの心が変わって、これはやばい。これは今やらなきゃってということで、急きょ冒頭解散（の検討）に入ったから」と、自分なりの見解を示した。

国会で最も重要なのは、国を動かすための予算立てをすること。その第一歩である予算審議を後回しにしての選挙となるだけに、清原氏は「予算の年度内成立もできなくなり、批判も浴び、でもやっぱり今やるしかないと追い込まれている状況だと思う」と厳しく指摘した。

解散総選挙となれば、大義が必要になる。清原氏は「本当に解散されるならば、どう国民に説明するのですか？なぜ予算の年度内成立をあきらめてまでも、今すぐ解散するのですか？」と、高市氏に問いただすように疑問を口に。「そこを国民に説明できなければ、自民党は苦戦すると思いますけどね」と見通した。

「今回解散ならば、“高市、お前もか”解散だと思う。まさに国民に向けた政治じゃなくて、党利党略優先の解散」。高市氏が解散を急ぐ理由について、高市氏自身のスキャンダルなどを挙げた。「年末年始に韓国メディアから出ている旧統一教会と自民党の関係、あと高市さんの政党支部の政治とカネの問題。こういったスキャンダル的なものが出ていた。これを国会で追及されたら、自民党の支持率、高市さんの支持率も下がるかもしれない」と分析した。

「その国会追及を免れるために、解散総選挙に打って出るという、安倍晋三元首相がやったのと同じ手法」。前例を挙げつつ、「だから“高市、お前もか”と私は言いたい」と疑問を投げかけた。

清原氏は「高市さん、凄く期待していたんですよ。これまでの政治家、総理大臣とは違う。ちゃんと国民のことを考えて、国民の生活を優先した政治を行う人だろうと期待していた。去年の暮れまで」と本音を口に。「だけど、今回の報道で、解散になるというなら、私は本当にガッカリで、“高市、お前もか。今までの政治家、総理大臣と全然、変わらないじゃないですか”」と強い失望感をあらわにし、国民の納得のいく説明を求めた。