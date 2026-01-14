お笑いコンビ「オアシズ」の光浦靖子（54）が13日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」(火曜後11・59）にゲスト出演。スタジオ不在の女性タレントへの恐怖を明かす場面があった。

この日のトークのテーマは「恐怖症」。特定の物、環境、状況に対して激しい恐怖を感じる、限局性恐怖症。MCの上田晋也、光浦のほか、相方の大久保佳代子、「メイプル超合金」安藤なつ、フリーアナウンサーの大島由香里、女優の久保田磨希、俳優の杉浦太陽でそれぞれが持つ恐怖症についてトークを展開した。

さまざまな恐怖症が上がる中、「風船恐怖症は分かりますね。膨らますの凄い嫌、もう怖いし」と光浦。大きい音が「恐怖症まではいかないけど、苦手」だといい、「ひな壇で若手の人が頑張るところ行くと、どんどん悲しくなってきちゃう」ともらした。

これに、相方の大久保が「そしたら、ファーストサマーウイカの前に座らせたい。ファーストサマーウイカの爆音ね」と番組レギュラーでこの日は欠席のメンバーを挙げてニヤリ。光浦が「ダメダメダメダメ」と拒否するも、大久保は「急に“なんでやねん！”って。（大きい声で）急に言うから。そういうの耐えられないと思う。ホント怖い」と指摘。光浦も「キャーっていう」と震え上がっていた。