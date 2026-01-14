血がつながっていたとしても、「親子」ではない――。

戦争の混乱期にフィリピンで生まれた残留日系２世が、日本人の父親との血縁を示すＤＮＡ型鑑定などを基に日本国籍の取得を求めた裁判で、各地の家裁が昨年、申し立てを退けた。「生まれた子は父親と同じ国籍を得られる」。出生当時、日本の国籍法がこのように定めていたにもかかわらず、２世の訴えはなぜ認められないのか。（貞広慎太朗）

沖縄生まれの父

裁判を起こしたのは、太平洋戦争の終結前後に、フィリピンに移住した日本人と現地女性の間に生まれた７９〜８２歳の男女４人。昨年７〜８月、新たに日本人としての戸籍をつくる「就籍」を東京や沖縄の家裁に申し立てた。

その一人がカナシロ・セチョさん（８１）。裁判資料によると、父親は「金城（かなしろ）」という姓の沖縄生まれで、１９２６年にフィリピンへ渡った。キャンディーの製造・販売に従事し、戦争が始まると日本軍の軍医の下で働くようになった。雑貨店で知り合った母親との間に４４年、セチョさんをもうけたが、翌４５年に病死した。

フィリピンは当時、日本と同様に父親の国籍のみを子に与える「父系血統主義」を採用。父母の結婚を示す資料がなかったセチョさんは無国籍となった。幼い頃は「カナシロ」を名乗っていたものの、現地は反日感情が激しく、小学生の頃に母親の姓を名乗るようになったという。

５０歳代で日本で働くことに関心を持つようになり、姓をカナシロに戻した。ただ、無国籍であることに変わりはなく、２０２２年頃、残留２世を支援する「フィリピン日系人リーガルサポートセンター」（東京）に日本国籍の取得を相談。センターの協力を得て日本に住む父親の親族との間でＤＮＡ型鑑定を実施し、血縁関係が認められた。

法律上の親子、認めず

ところが、セチョさんによる就籍の申し立てを受けた那覇家裁は昨年１０月の審判で訴えを却下した。

出生当時の国籍法が「父が日本人であれば、その子も日本人とする」と規定していた点を巡り、寺田悠亮裁判官は「出自を示す血統を絶対視するものではない」と指摘。「法律上の親子関係があれば国と密接な結び付きがあるとして、子に国籍を与えるものだ」と言及し、結婚した妻との間に子どもをもうけたり、結婚していなくても子どもを認知したりした場合に同法上の「父」にあたるとの見解を示した。

その上で、ＤＮＡ型鑑定を踏まえて「生物学上の父子関係は肯定し得る」としつつも、「法律上の親子関係は認められず、日本国籍を取得する理由がない」との結論を導いた。

「不当な差別」

家裁の判断について、セチョさんは「とても落ち込みました。私は確かに日本人の子どもです。認めてもらえることを切に願っています」とのコメントを出し、福岡高裁那覇支部に即時抗告した。

他の３人についても、東京家裁と那覇家裁、同家裁沖縄支部が昨年９〜１０月、同様に法律上の親子関係を否定して申し立てを認めなかったため、即時抗告している。

弁護団の河合弘之弁護士は「両親の結婚の有無は子供にはどうすることもできない。それを理由に国籍取得が阻まれているのは不当な差別だと、引き続き裁判所に訴えていきたい」と話している。

「柔軟な救済策を」

外務省によると、昨年３月末時点で、生存が確認され、日本国籍を持たないフィリピン残留日系２世は、今回の４人を含めて計１３４人。うち約５０人が日本国籍の取得を希望しているが、半数以上が公的な資料がないなどの理由で両親の結婚を証明することが困難という。

こうした中、昨年４月には、石破首相（当時）がフィリピンで残留日系２世と面会し、日本国籍取得や一時帰国を支援する考えを伝えるなど、政府として後押しする姿勢を示した。

早稲田大の棚村政行名誉教授（家族法）は「２世は戦争に翻弄（ほんろう）され、相当な苦労を強いられてきた。血縁関係が認められれば国籍取得を認めるなど、政府や国会は柔軟な救済策を検討すべきだ」と指摘している。