「手持ちのバッグ」につけるだけでOK！【セリア】あると便利♡「お助けグッズ」

財布の中がごちゃごちゃ……バッグの中で小物が迷子に……。そんな日常のストレスを解消するなら、収納に便利なグッズを取り入れてみて。編集部がリサーチする中で見つけたのは【セリア】のプチプラコインケースとミニポーチ。バッグに付けておくと、小銭や小物をサッと取り出せて便利です。キュートなデザインも魅力なので、店舗で見つけたらぜひゲットして。

チャームにもなるコインケース

【セリア】「100円玉コインケース モノクロ」\110（税込）

合計15枚の100円玉を収納できるコインケース。くまのプーさんの物語に出ててくる名言がプリントされており、大人が持ちやすいいシンプルなデザインもポイント。ボールチェーン仕様で、バッグの持ち手に取り付けできます。

平成レトロなデザインが可愛いミニポーチ

【セリア】「エナメルバッグ風 ミニポーチ 平成ギャル柄」\110（税込）

バッグの中で小物が迷子になるのを防いでくれそうな、ミニサイズのポーチ。平成レトロなデザインで、大人女性も持つだけで気分が上がりそう。持ち手部分にスナップボタンがあるので、バッグに取り付けができます。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「約7cm × 10cm × マチ4cmで、ガジェットを入れるのにも最適」とのことです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

