世界中で驚異的ヒットを記録している「呪術廻戦」が、完全新作ストーリーのアトラクションとなってパークに帰ってきます。

開催期間：2026年1月30日(金)〜2026年8月18日(火)

開催場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

原作コミックスのシリーズ累計発行部数が1億部を突破し、2026年1月8日からはTVアニメ第3期「死滅回游前編」の放送も開始となる話題作「呪術廻戦」

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとのコラボレーションでは、作品世界を全身で体感できる2つのアトラクションが登場します。

大人気コースターに搭載される、期間限定で異なる2つのストーリーが楽しめる第1弾として新たに登場するのは『呪術廻戦×ストーリー・ライド 〜呪霊列車〜』です。

さらに「虎杖悠仁」「伏黒恵」「釘崎野薔薇」ら呪術高専東京校1年生たちに、若かりし「五条悟」と「夏油傑」も「呪術廻戦」の世界にどっぷり浸れるオリジナルフード＆グッズが多数ラインナップされます。

『呪術廻戦・ザ・リアル4-D〜廻る時計台〜』

開催場所：シネマ 4-D シアター

アトラクション形式：シアター・ショー

『呪術廻戦・ザ・リアル4-D〜廻る時計台〜』は、大迫力の3D映像と音響・照明、風圧や振動、水しぶきなどの特殊効果により、「呪術廻戦」の世界を圧倒的臨場感で体験できるシアター・ショー・アトラクション。

2022年の初コラボレーションが大好評を博し、待望の2度目の開催が実現。

「呪術廻戦」の世界観をベースに、パークだけのオリジナル・キャラクターが登場する完全新作オリジナル・ストーリーとして戻ってきます。

パークならではの圧倒的な迫力とクオリティの特殊効果により、まるで隣にいるかのような登場人物の声や、目の前で繰り広げられる呪術師と呪霊の超リアルな戦闘が、一瞬でゲストを「呪術廻戦」の世界へ引き込みます。

今回、ゲストは呪術師の任務をサポートするために新人補助監督として呪術高専東京校1年生たちと一緒に任務に挑みます。

物語は、失踪者が相次ぐ“古びた洋館”を虎杖、伏黒、釘崎らと探索するところから始まります。

不気味な気配が渦巻く館内では、突如として激しい戦闘が繰り広げられ、戦いの最中に現れるのは、高専時代の五条と夏油。

全身で感じる超リアルな4-D体験により、呪術師たちの術式が発動するたび、“呪力”が空間に広がるような臨場感を味わえます。

巨大な呪霊に立ち向かい、あなたを守り抜く呪術師たちの超リアルな戦いのど真ん中に飛び込めるアトラクション体験にご期待ください。

呪術廻戦×ストーリー・ライド 〜呪霊列車〜

開催期間：

＜第1弾＞2026年1月30日（金）〜5月10日（日）

＜第2弾＞2026年5月11日（月）〜8月18日（火）

開催場所：ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

アトラクション形式：ストーリー・ライド

※『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜』では体験できません

※『呪術廻戦×ストーリー・ライド』は、メンテナンスのため2026年2月2日（月）〜2月21日（土）休止します。メンテナンス期間は変更する場合があります

※『呪術廻戦×ストーリー・ライド』＜第2弾＞の詳細については、後日発表されます

“超興奮”のストーリー・ライドでは、2026年1月30日〜 5月10日を第1弾、2026年5月11日〜8月18日を第2弾として、2つの期間で全く異なるストーリーを聞きながらライド体験ができます。

第1弾では「「虎杖悠仁」「伏黒恵」「釘崎野薔薇」たちと同じ列車に乗り込み、呪霊との激闘を全身で体感しながら、一気に駆け抜ける爽快コースター『呪術廻戦×ストーリー・ライド 〜呪霊列車〜』が新登場！

パークでしか出会えない「呪術廻戦」の世界に入り込み、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけの“超興奮・超爽快”なストーリー・ライド体験が満喫できます。

『呪術廻戦×ストーリー・ライド 〜呪霊列車〜』あらすじ

呪霊が出ると噂の列車を調べるため、大阪を訪れた虎杖、伏黒、釘崎。

乗客として車両に乗り合わせたあなたは、驚きの事態に遭遇することに…！！

呪霊が憑りついた電車は浮遊し大暴走、虎杖たちとともに超絶叫の呪霊との戦いを無事生き抜くことができるのでしょうか…！？

ラストは“あの人”が登場！？

「呪術廻戦」の過去と現在が交差する期間限定メニュー

販売開始日：2026年1月29日（木）

完全新作の期間限定アトラクション『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D』で大活躍する「虎杖悠仁」「伏黒恵」「釘崎野薔薇」

そして呪霊との激闘のなかで現れる若かりし「五条悟」と「夏油傑」までキャラクターを身近に感じ、作品世界を“超リアル”に体感できるフードが勢ぞろいします。

現在と過去、二つの時代を行き来するパークだけのオリジナルフードに注目です。

バリーヒルズ・ブランジェリー「呪術高専1年ズのサンドウィッチセット」

販売店舗：バリーヒルズ・ブランジェリー

フレンチスタイルのカフェ「ビバリーヒルズ・ブランジェリー」にて販売される「呪術高専1年ズのサンドウィッチセット」

呪術高専東京校1年生たちをイメージした個性豊かなサンドウィッチセットです。

バリーヒルズ・ブランジェリー「呪術高専のグレープフルーツ・レモネード」

販売店舗：バリーヒルズ・ブランジェリー

青春の爽やかさを感じるグレープフルーツ・レモネード。

「虎杖悠仁」「伏黒恵」「釘崎野薔薇」をデザインしたスリーブつきです。

販売店舗：バリーヒルズ・ブランジェリー「夏油 傑のムース 〜チョコレート＆オレンジ〜／五条 悟のムース 〜ヨーグルト＆ブルーベリー〜」

メニュー名：左から）

・夏油 傑のムース 〜チョコレート＆オレンジ〜

・五条 悟のムース 〜ヨーグルト＆ブルーベリー〜

販売店舗：バリーヒルズ・ブランジェリー

対照的なカラーと味で、高専時代の「五条悟」と「夏油傑」をイメージしたケーキ2種もラインナップ。

「呪術廻戦」の世界に浸りながら、カフェタイムを楽しめるスイーツです。

シネマ 4-D前フードカート「黒閃！ チキンピザブレッド 〜旨辛ガーリック〜／虚式「茈」 チュリトス 〜ミックスベリー味〜」

メニュー名：左から）

・黒閃！ チキンピザブレッド 〜旨辛ガーリック〜

・虚式「茈」 チュリトス 〜ミックスベリー味〜

販売店舗：シネマ 4-D前フードカート

「五条悟」の「茈(むらさき)」を表現したチュリトスや、「黒閃(こくせん)」を放つ「虎杖悠仁」をイメージした見た目も味もパンチの効いたピザブレッドが登場。

呪術師たちの激闘を身近に感じるユニークな食べ歩きフードです。

作品の世界に浸れるオリジナルグッズ

販売開始予定日：2026年1月29日（木）

販売店舗：シネマ 4-D ストア、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン・オンラインストア

ファンにはたまらないパークだけのオリジナルグッズが盛りだくさん！

パークだけのフードやグッズを手に入れて、「呪術廻戦」の作品世界にどっぷり浸りながらパークを超元気に楽しめます。

※商品の価格やデザイン・販売店舗および販売開始日など予告なく変更する場合があります

※品切れの場合があります

ステンレスタンブラー

期間限定アトラクション『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D 〜廻る時計台〜』に連動したオリジナルアートがプリントされたステンレスタンブラー。

躍動感あるキャラクターたちのアートがポイントです。

Tシャツ

クールなデザインを使用した「Tシャツ」もラインナップ。

“超興奮”のアトラクション体験の記念に最適です。

ぬいぐるみキーチェーン「虎杖悠仁」

呪術高専の制服を着た「虎杖悠仁」のぬいぐるみキーチェーン。

制服に合わせた、赤を基調にしたファッションスタイルがかっこいい！

ぬいぐるみキーチェーン「五条悟」

両手を広げた「五条悟」のぬいぐるみキーチェーン。

淡い色のサングラス越しにこちらを見つめる姿が印象的です。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ユニバーサル・クールジャパン 2026”「呪術廻戦」の紹介でした。

