DAIGO¡¢¿ÆÍ§¡¦¹â¶¶¸÷¿Ã¤È¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¡¡2¿Í¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¶¦±é¼Ô¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎÁÍýÈÖÁÈ¡ØDAIGO¤âÂæ½ê¡Á¤¤ç¤¦¤Î¸¥Î©²¿¤Ë¤¹¤ë¡©¡Á¡Ù¤ËDAIGO¤Î¡È¿ÆÍ§¡É¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¸÷¿Ã¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÃçÎÉ¤¯ÎÁÍý¤ËÄ©Àï¤¹¤ëDAIGO¡õ¹â¶¶¸÷¿Ã
¡¡18Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë(ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§15¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¹â¶¶¤Ï¡¢DAIGO¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤Âç¤ÎÃçÎÉ¤·¡£9Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢Æ±¤¸¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢¸½ºß¤Ï²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Î¤Ä¤¹ç¤¤¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Ë¡Ö¸÷¿Ã¡×¡¢¡Ö¤ª·»(¤ª¤Ë¤¤)¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¦´ÖÊÁ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹â¶¶¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¡¢¥¹¥¤¡¼¥ÄÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¸÷¿Ã¤À¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤ëDAIGO¡£¹â¶¶¤È¤¤¤¨¤Ð¡È¤ª²Û»Òºî¤ê¡É¡£¼«¿È¤ÎSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡¢Éý¹¤¤¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òºî¤ëÆ°²è¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï20Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¡£ºòÇ¯¤Ë¤Ï½é¤ÎÃø½ñ¤È¤Ê¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥ì¥·¥ÔËÜ¤â½ÐÈÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥¹¥¤¡¼¥ÄÇÐÍ¥¡×¤ÎÌ¾¤ò¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÎÁÍý¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î»³ËÜ¤æ¤ê¤«¤é¡¢DAIGO¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¹â¶¶¤Ï¡¢¡ÖDAIGO¤µ¤ó¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤È¹ÔÆ°¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤¶õµ¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£DAIGO¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¾ï¤Ë³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¡¢¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Þ¤¢¡Ä³Î¤«¤Ë¤Í¡×¤È¤´Ëþ±Ù¤ÎDAIGO¡£2¿Í¤Î¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤´Ø·¸¤Ë¡¢¤æ¤ê¤µ¤ó¤â¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤ë¡£
¡¡¡Ö»Ò¤É¤â¤¬´î¤ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹â¶¶¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤³¤¿¤¨¡¢¡Ö¥×¥ë¥³¥®É÷¥Á¡¼¥º¥í¡¼¥ë¡×¤òÄ´Íý¤¹¤ë¡£
