モデルでタレントの「くみっきー」こと舟山久美子（34）が14日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。夫への不満をぶっちゃけた。

2019年に一般男性と結婚した舟山。いつも調理中に味見をしに来るという夫について、舟山は「まだ作ってる途中だから、味とかがととのってない。そんな時に一口食べて“う〜ん、うま味足しといて”って言ってくる」と明かした。

そのため「うま味とは？」と疑問が湧いたものの、「だしとかコクとか。今の段階ではちょっと足りないねっていう感じだと思う」と推測したが、「最近気づいたんですよ」と打ち明けた。

そして「高級パンとスーパーのパンを出して、食べ比べみたいなのをした」と回想。「そしたらスーパーのパンのほうが“おいしい”って言ってたので、あ、バカ舌だな」と本音を漏らすと一同は爆笑。「ハライチ」澤部佑は「違うおいしさがある」とフォローしたが、そんな夫の様子に舟山は「言ってるだけ、みたいな感じかな」とバッサリ。「なので（実は）何も足してないです」とぶっちゃけていた。