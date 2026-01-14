【速報】神戸6歳児虐待死事件　「外に出られたら遺骨を迎えに行きたい」と述べた母親に対して懲役4年　叔母2人に対して懲役3年、執行猶予5年の判決　神戸地裁

2023年、神戸市西区の草むらで6歳の男の子の遺体が見つかり、叔父の穂坂大地被告（34）と母親（37）、叔母2人（33）のあわせて4人が傷害致死と死体遺棄の罪に問われている裁判員裁判で、神戸地裁は母親に対して懲役4年、叔母2人に対して懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。



この事件は3年前、神戸市西区の草むらでスーツケースの中から穂坂修ちゃん（当時6）の遺体が見つかったもので、叔父の穂坂大地被告（34）や母親（37）、双子の叔母（33）のあわせて4人が傷害致死と死体遺棄の疑いで逮捕・起訴されました。



