【速報】神戸6歳児虐待死事件 「外に出られたら遺骨を迎えに行きたい」と述べた母親に対して懲役4年 叔母2人に対して懲役3年、執行猶予5年の判決 神戸地裁
2023年、神戸市西区の草むらで6歳の男の子の遺体が見つかり、叔父の穂坂大地被告（34）と母親（37）、叔母2人（33）のあわせて4人が傷害致死と死体遺棄の罪に問われている裁判員裁判で、神戸地裁は母親に対して懲役4年、叔母2人に対して懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。
この事件は3年前、神戸市西区の草むらでスーツケースの中から穂坂修ちゃん（当時6）の遺体が見つかったもので、叔父の穂坂大地被告（34）や母親（37）、双子の叔母（33）のあわせて4人が傷害致死と死体遺棄の疑いで逮捕・起訴されました。
このうち大地被告は、3姉妹に性的暴行を加えたなどの罪で起訴されています。去年11月に始まった裁判員裁判では、支配的立場にあった大地被告の指示を3姉妹が拒否できたかどうかが争点となっていました。
これまでの裁判で、3姉妹のうち母親と叔母の1人は起訴内容を認め、もう1人の叔母は「大地（被告）に逆らえませんでした」と無罪を主張していました。
検察は3人について、「真摯に犯行に向き合わず反省がみられない」としながら、「積極的に加担したわけではない」などとし、母親に懲役8年、叔母2人に懲役7年を求刑していました。
一方、母親の弁護人は「大地被告からの暴力の強い支配下にあった」などとして執行猶予を求めていました。