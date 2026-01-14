ONE LOVE ONE HEARTが1月12日に豊洲PITにて＜ONE LOVE ONE HEART Oneman Live 2026 “Bloom of LOVE”＞を開催した。これはグループにとって過去最大規模のワンマンライブ。

ライブは、華やかなファーコートを身にまとい男女ハーモニーとクールなダンスで魅せる「バグっちゃうね」でスタート。「Prime Numbers」「Glory Dayz」「本日ハ晴天ナリ」、BACK-ONのカヴァー楽曲「flyaway」で早くも会場は熱気に包まれた。続いて、雰囲気新たにデビュー1年目にリリースした楽曲を披露。さらに男女別楽曲を男女交換で披露するサプライズも。

後半戦は新ビジュアルにも起用されているブルーの衣装で登場し、1月28日リリースのアルバムLリード楽曲「勝つまでやめない」からスタート。「春雷フライト」「星の証明」「「あのね、ずっと好きでした。」」と2025年リリースの楽曲を披露。本編ラストは初解禁の新曲「喝采とファンファーレ」を披露し盛りあげた。

客席にアンコールが鳴り響く中、ONE LOVE ONE HEARTのこれまでの歩みとメンバーの想いが語られた映像が流れると、川嶋あいが作詞・作曲を手がけた初解禁の新曲「はじまりのしるし」でメンバーが再登場。≪これまでの感謝とこれからの希望≫を歌った本楽曲に、会場は温かい空気に包まれた。

リーダーの佐々木杏莉は「皆さんとの出会いすべてに意味があり、何一つかけても今日を迎えることはできませんでした。これまでのすべてのことに感謝して、今日咲かせることのできたお花を未来につなげたいです。今年はラブワン結成5年目に突入する年になります。目的地にたどり着けるよう根気強く頑張りますので、応援よろしくお願いします！」と力強く語った。

本公演では、「はじまりのしるし」「喝采とファンファーレ」の先行配信リリース、4月5日に初のファンクラブイベント開催、8月6日に夏のワンマンライブがShibya LOVEZにて開催されることが発表された。詳細は後日解禁される。

セットリスト

1.バグっちゃうね

2.Prime Numbers

3.Glory Dayz

4.本日ハ晴天ナリ

5.flyaway

6.Now or Never

7.パレードはやめた(1部) 青い心(2部)

8.The Witch

9.召し上がれ青春

10.Breath

11.Girls Forever

12.Give it a try(1部) 言えない(2部)

13.Upgrade(1部) ぶっ飛ばしてGO!!(2部)

14.エンテンカ

15.勝つまでやめない

16.春雷フライト

17.星の証明

18.「あのね、ずっと好きでした。」

19.喝采とファンファーレ

EN1.はじまりのしるし

EN2.愛せ、至極散々な僕らの日を(1部) 物語はここから(2部)

EN3.Story(1部) Alright(2部)