ロッテは１４日、２０２６年チームスローガンを「ＰＬＡＹ ＦＲＥＥ．ＷＩＮ ＨＡＲＤ．」に決定したと発表した。

＊ ＊ ＊

ロッテは今季、球団組織として目前の課題、そして未来への準備と向き合うべく、改めて中期的な戦略重点テーマを策定した。

まずはリーグ優勝・日本一をつかみ取り、その上で＜チーム＞と＜事業＞の両輪の成長を持続的に実現できる組織へと進化することを狙いとしている。

具体的には、以下の２つを重点テーマとして掲げる。

＜チーム＞

「“マリーンズベースボール”の追求」

勝利への執念と強度の高いチーム作りを徹底し、千葉ロッテマリーンズが理想とする野球の姿を追求します。

＜事業＞

「“マリーンズブランド”の価値向上」

ファンや地域の皆さまの誇りとなる球団を目指し、新ファーム施設や新ホームスタジアムの整備プロジェクトとも連動した多角的な視点で、千葉ロッテマリーンズの価値を最大化させることに取り組みます。

これらテーマのもと、＜チーム＞と＜事業＞それぞれが実行計画の策定とその実現に取り組み、これまで以上に高い競争力を備えた球団組織を目指していきます。

＊ ＊ ＊

グラウンド内外で千葉ロッテマリーンズの存在感を高め、「勝ち」と「価値」の両面を追い求めていく。