俳優の杉浦太陽（44）が13日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」(火曜後11・59）にゲスト出演。家族旅行がきっかけで恐怖症になったことを明かす場面があった。

この日のトークのテーマは「恐怖症」。特定の物、環境、状況に対して激しい恐怖を感じる、限局性恐怖症。MCの上田晋也、杉浦のほか、「オアシズ」大久保佳代子、光浦靖子、「メイプル超合金」安藤なつ、フリーアナウンサーの大島由香里、女優の久保田磨希でそれぞれが持つ恐怖症についてトークを展開した。

自身の恐怖症について聞かれた杉浦は「僕はですね、虫なんですけど」と虫恐怖症と告白。「家族でスキー旅行に行ったことがあるんですけど、部屋泊まって、ストーブを覗いたらカメムシがブワァーと。2、300匹いたんですよ」と恐怖体験を明かした。

「気持ち悪いし、子供たちと妻（辻希美）は悲鳴上げてるじゃないですか。僕が1匹1匹駆除して。3日間匂いは取れないし…。（そこから）ダメですね。歯を磨いてもオエーってなるし、そこからカメムシ1匹見てもダメですね」とした。

これに、上田は「カメムシ恐怖症、初めて聞くけどな」とツッコむも、杉浦は「今でもゾワゾワします」ともらした。