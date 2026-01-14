お笑いコンビ「かまいたち」が、10日放送のMBS「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。過去の伝説を振り返り、爆笑した。

番組では「一番いい問題を出せたら勝ち」として、芸人がクイズを出題しあう企画に。かまいたちの同期を中心にした芸人らが、忘れかけている過去の話を掘り下げた。

そこで元和牛・水田が出したクイズが「base吉本時代で、“スカイプ”と聞いて思い出す出来事は？」だった。

「Skype（スカイプ）」はユーザー間で、1対1、もしくはグループ間でのテレビ電話が可能なツール。アインシュタイン・河井など「分かった」と即座にピンとくる芸人もいた。

正解は、元「極悪連合」のキバの事件だった。藤崎マーケット・トキが「キバさんが離婚するときに、大阪まで帰るお金がないから、スカイプで嫁の実家とつないで、向こうのご両親に土下座した」と説明すると、芸人たちからドッと笑いが漏れた。

河井は「誰もスカイプなんか使ったことない時代。何に最先端、使ってんねんという話」とツッコミ。トキも「えげつなく笑ったの覚えているわ」と懐かしそうだった。