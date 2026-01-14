Mリーグ「KADOKAWAサクラナイツ」にも所属する渋川難波（39）が、1月14日付で日本プロ麻雀協会を退会することを発表。そして今後、最高位戦日本プロ麻雀協会に移籍することも報告された。

日本プロ麻雀協会は公式ホームページで「当会所属の渋川難波選手につきまして、2026年1月14日付で日本プロ麻雀協会を退会することとなりましたのでお知らせいたします」と発表した。

そして最高位戦日本プロ麻雀協会も公式ホームページで「元日本プロ麻雀協会所属の渋川難波選手が、2026年1月14日付で当会に入会しましたのでここにお知らせします。渋川難波選手の今後の更なる飛躍にご期待ください」と報告した。

最高位戦日本プロ麻雀協会も公式ホームページを通じて渋川は「この度、最高位戦日本プロ麻雀協会に入会致しました。『新たなフィールドで団体の頂点を目指してみたい。』その気持ちが年々強くなっていき、今回最高位戦にその意思を伝え、承認していただきました。これからは最高位を目指し、これまで以上に精力的に活動していきます。新たな挑戦を、暖かく見守っていただけると幸いです。よろしくお願いします！！」とコメントを残した。