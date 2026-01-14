Appleはビデオ編集や音楽制作、画像編集などのクリエイティブアプリをまとめたサブスクリプションサービス「Apple Creator Studio」を発表した。

【画像】MacやiPadに最適化された各アプリ スクリーンショット

このサービスは、Appleが展開しているFinal Cut Pro、Logic Pro、Pixelmator Pro、Motion、Compressor、MainStage、およびKeynote、Pages、NumbersにおけるAI機能とプレミアムコンテンツを1つのサブスクリプションにまとめたものだ。

主にMacやiPadで活用しているユーザーに向けたもので、画像編集を行う「Pixelmator Pro」は初めてiPadに登場し、タッチ操作とApple Pencil向けに最適化されている。

Keynote、Pages、Numbers、フリーボードは、引き続きすべてのユーザーが無料で利用可能だ。これらのアプリはサブスクリプションに加入することでAIを用いた新機能やより多くの素材やテンプレートにアクセスできるようになる。

価格は月額1,780円または年間17,800円だ。1ヶ月の無料トライアルが適用されるほか、学生と教職員は月額480円または年間4,800円で利用できる。またMac向けにFinal Cut Pro、Pixelmator Pro、Logic Pro、Motion、Compressor、MainStageの買い切りも展開される。

「Apple Creator Studio」は1月29日より提供を開始する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）