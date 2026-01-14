ドコモ・アニメストアは、映像配信サービス「dアニメストア」で、2026年冬アニメの配信ラインナップを公開した。1月13日時点で配信が決定しているのは計70作品で、独占配信や地上波先行最速、地上波同時最速、見放題最速などの形で配信する。

独占配信作品として、「魔術師クノンは見えている」が配信中。あわせて、「幼馴染とはラブコメにならない プチドキver.」「魔都精兵のスレイブ2 ご褒美Ver.」も独占配信として挙げている。

地上波先行最速の配信作品としては、「綺麗にしてもらえますか。」「29歳独身中堅冒険者の日常」「勇者パーティを追い出された器用貧乏」「貴族転生～恵まれた生まれから最強の力を得る～」など。

地上波同時最速には「TVアニメ『Fate/strange Fake』」、見放題最速には「TVアニメ『真夜中ハートチューン』」や「ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～」などを掲載している。配信日時などの詳細はラインナップページで随時更新するとしている。

dアニメストアは、6700作品以上のアニメが見放題。利用料金は月額550円で、アプリから入会する場合は月額650円。初回は初月無料で、アプリから入会する場合は入会日から14日間無料としている。