¾®ÁÒÍ¥»Ò¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥Á¥ç¥³¤ò¾Ò²ð¡ÖÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¿ÈÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÁÒÍ¥»Ò¤¬13Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¾®ÁÒ¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿·½É°ËÀªÃ°¤Ø¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¡Ø¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤ê¿©¤Ù¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ù¤À¤Ê¤ó¤Æ´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤À¤¡¡ª¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö°ÊÁ°¤â¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¿ÈÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡ÖÂçÀÚ¤Ë¿©¤Ù¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£