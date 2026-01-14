工藤静香、自宅で美スタイル際立つパンツコーデ公開！ 愛犬とイチャイチャ「バツグンのスタイル」の声
歌手の工藤静香さんは1月12日、自身のInstagramを更新。愛犬と触れ合うプライベートショットを公開し、ファンの注目を集めています。
さらに工藤さんは愛犬について、「ビビちゃんは寒いとお腹をこわすから、お散歩の時はお洋服を着ます。かわゆす」とコメントし、愛情をのぞかせました。
この投稿にファンからは、「バツグンのスタイル」「しーちゃん、カジュアルコーデも素敵」「メンズライクなパンツにサラサラヘアでめちゃくちゃガール可愛いすぎます」「チノパンをカッコよく着こなせるしーちゃん 凄く素敵です」との声が寄せられています。
かわい過ぎる動画を投稿工藤さんは「お気に入りのチノパンとビビ」とつづり、2本の動画と3枚の写真を掲載しました。自宅で撮影されたと思われ、グリーンのトップスと黒いチノパンを身に着け、愛犬を抱きかかえる工藤さんが写っています。すらりとしたスタイルを存分に生かす装いです。
犬の保護施設への寄付活動も以前から愛犬と遊ぶ場面や、愛犬たちのために食事を手作りする様子を公開していた工藤さん。13日の投稿では、自身のライブやグッズの売上の一部を、日本補助犬協会の「老犬ホーム」などに寄付したことを明かしています。工藤さんは、「皆様、ご協力ありがとうございました」と感謝の言葉をつづりました。
(文:勝野 里砂)