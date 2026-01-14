「顔出し解禁ですか!?」人気ボカロP、素顔公開に驚きの声！ 「やっぱりイケメンだった！」
ボカロP・シンガーソングライターのsyudouさんは1月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。素顔を見せた新しいアーティスト写真を公開し、驚きの声が寄せられています。
【写真】人気ボカロP・syudouの素顔
この投稿には「顔出し解禁ですか!?」「か、か、顔が！？」「突然過ぎて驚きを隠せない」「めちゃめちゃ攻めてるじゃないですか」「やっぱりイケメンだった！」「ビジュ神！」「モテまくりですね」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】人気ボカロP・syudouの素顔
「突然過ぎて驚きを隠せない」syudouさんは「アー写撮りました！顔晒して面白い曲歌っていこうと思います」とつづり、新しいアーティスト写真を投稿。端正な素顔を披露しました。総柄のシャツに茶色いセットアップを合わせ、頭にはファーの帽子を被っています。
「今年は攻めまくりの1年にする予定です」1日には、新年のあいさつを投稿していたsyudouさん。その中で「今年は攻めまくりの1年にする予定です」「みんなをワクワクさせることをたくさん計画しているのでマジでお楽しみに!!」と宣言していましたが早速、有言実行となりました。今後の活躍も楽しみですね。
(文:堀井 ユウ)