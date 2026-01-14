¡ØÁú¹ß¤êÌÀÀ±ANN¡ÙÄ°¼èÎ¨¼ó°Ì¡¡¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤È¤Î¡È¤·Îõ¤ÊÀï¤¤¡ÉÀ©¤¹
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ï14Æü¡¢ºòÇ¯12·î8Æü¤«¤é14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¼óÅÔ·÷¥é¥¸¥ªÄ°¼èÎ¨Ä´ºº¡Ù¤òÈ¯É½¡£¡ØÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤¬¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡Ä¥À¥Ö¥ë¥¢¡¼¥È¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ÆÊüÁ÷
¡¡¡ØÁú¹ß¤êANN¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Î¢ÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆTBS¥é¥¸¥ª¡Ø¶âÍËJUNK¡¡¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¥à¡¼¥óGOLD¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ëè²ó¤·Îõ¤ÊÄ°¼èÎ¨Áè¤¤¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¡£º£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¡ØÁú¹ß¤êANN¡Ù¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¢¡¼¥È¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ÆÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Á´¶ÉÃæÆ±»þ´ÖÂÓ¼ó°Ì³ÍÆÀÈÖÁÈ¡Ê¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¡§12ºÐ¡Á69ºÐ¡¦ÃË½÷¡Ë
¡þ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10/GOLD¡×
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10/GOLD¡×(Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ¡Ë
¡¦¡Ö¿¹»³ÎÉ»Ò¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡×(Ëè½µ·îÍË¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡¦¡ÖÎëÌÚ°É¼ù¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡×(Ëè½µ²ÐÍË¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡¦¡Ö¿¹¹âÀéÎ¤¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡×¡ÊËè·îÂè2¿åÍË¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ¡Ë
¡¦¡ÖÅÏÊÕËþÎ¤Æà¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡×(Ëè½µÌÚÍË¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)¡¦¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Á¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Á¡×¡Ê12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å8»þ¡Á¸áÁ°0»þ¡Ë¢¨ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¸á¸å8»þ¤«¤éÊüÁ÷
¡þ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹)¡×
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹)¡×(²ÐÍË¡Á¶âÍË¿¼Ìë0»þ¡Á¡Ë¢¨£±£²·î£¸Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¡ÖÃÏ¿ÌÂ®Êó¡×¤Î¤¿¤áÈÖÁÈµÙ»ß
¡¦¡ÖÆü¸þºä46¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹¡Ë¡×¡ÊËè½µÌÚÍË ¿¼Ìë0»þ¡Á0»þ58Ê¬¡Ë
¡¦¡ÖHANA¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹¡Ë¡×(·î1²ó¶âÍË ¿¼Ìë0»þ¡Á¿¼Ìë1»þ)
¡þ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×(·îÍË¡ÁÅÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Á¿¼Ìë3»þ¡Ë
¡¦¡ÖÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¿¼Ìë1»þ¡Á3»þ¡Ë
¡¦¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Á3»þ¡Ë
¡¦¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¿¼Ìë1»þ¡Á3»þ¡Ë
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Á3»þ¡Ë
¡þ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×
¡¦¡ÖSixTONES¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡ÊËè½µÅÚÍËÌë11»þ30Ê¬¡Á¿¼Ìë1»þ¡Ë
¡þ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×(·îÍË¡ÁÅÚÍË¿¼Ìë3»þ¡Á¡Ë
¡¦¡Ö¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊËè½µ·îÍË¿¼Ìë3»þ¡Á¿¼Ìë4»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡Ö¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¿¼Ìë3»þ¡Á¿¼Ìë4»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¿¼Ìë3»þ¡Á4»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡Ö¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë3»þ¡Á4»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡Ö»°»ÍÏº¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¿¼Ìë3»þ¡Á5»þ¡Ë
¡¦¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡Ê12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¿¼Ìë3»þ¡Á5»þ¡Ë
