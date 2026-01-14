日本ハムは１４日、米大リーグのパイレーツなどでプレーしたロドルフォ・カストロ内野手（２６）と入団合意に達したと発表した。背番号は「６」。

ドミニカ共和国出身のカストロは２０１５年にパイレーツと契約し、２１年にメジャーデビュー。２２年は打率・２３３、１１本塁打、２７打点をマーク。２３年にはパイレーツとシーズン途中に移籍したフィリーズで計９２試合に出場した。右投げ右打ちで強肩を武器に遊撃、二塁、三塁を守り、メジャー通算１９４試合で打率・２１９、２２本塁打、５９打点の成績を残している。

昨季はフィリーズ傘下３Ａで１３３試合に出場して打率・２３５、１８本塁打、８２打点、１８盗塁の成績だった。昨年１１月にブルージェイズとマイナー契約を結んだが、今月に入って契約を解除されていた。

カストロは球団を通じ「日本でプレーする機会を与えてくださった球団関係者の皆さまに、心より感謝いたします。野球への情熱であふれる日本でプレーできることを、今からとても楽しみにしています。チームの力になれるよう、全力で取り組みます。ファイターズファンの皆さま、共に戦いましょう」とコメントした。木田ＧＭは「エネルギッシュにプレーし、そしてアグレッシブでパワーがあるので、チームの得点力アップに貢献してくれると思います。主にショート、セカンド、サードを守り、センターの経験もあるユーティリティープレイヤーです。肩の強さと走力も兼備しており、観ているだけでもワクワクする選手です」と説明した。

日本ハムは今オフ、昨季１０８試合に出場した石井が西武にＦＡ移籍。二遊間が補強ポイントとなっていた。１３日には６年ぶりに古巣復帰した有原の入団会見が行われたばかり。１０年ぶりの優勝へ向け、また新たな戦力が加わった。

さらに調査を進めていた前ナショナルズのサウリン・ラオ投手と契約合意に達したことを発表した。カストロと同じくドミニカ共和国出身の２６歳右腕。背番号は「３０」に決まった。まだ投手転向３年目ながら木田ＧＭは「先発もリリーフも行ける」と紹介。本人は球団を通じ「ファイターズファミリーに加わる機会をいただき、心より嬉しく思います。２０２６年シーズンを楽しみしています。長年の目標でもあった日本で野球をすることを可能にしてくれた全ての方々に感謝しています。ファイターズの首脳陣、チームメート、全てのファンの皆さんへ、私の１００％の力を見せることができると自負していますし、どのようなかたちでもチームに貢献し、日本一になりたいです。勝つことが大好きですし、ファイターズの一員として勝ち続けたいです。もうすぐ皆さんにお会いできることを楽しみにしています！」と語った。