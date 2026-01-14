ロックバンドKANA−BOONが13日深夜放送のテレビ東京系「あのちゃんの電電電波♪」（火曜深夜2時）に出演。ボーカル谷口鮪（35）がグループ名の由来を語った。

谷口はKANA−BOONに関するクイズを出題した。最初のクイズは「KANA−BOONの由来は？」という問題。

あのは「気になるところでした。なんでKANA−BOONなんだろう」と語った。

猫のキャラクター、ササキの声を担当する霜降り明星の粗品は「鮪さんがつけた？」と聞くと、谷口は「元メンバーです。名前だけ残していきました」と明かした。

選択肢は「小さい頃カナブンを飼っていたから」、「“せーの”で開いた辞書のページにカナブンがあった」、「学生時代に組んでいた漫才コンビの名前」、「KAT−TUNっぽくてカッコいいから」の4択だった。

正解は「KAT−TUNっぽくてカッコいいから」で谷口は「ハイフンがカッコいいっていうところから。いつかCDショップに並んだときに、字面で間違えて買うんじゃないか」とバンド名の由来を明かした。

オープニングで谷口は過去のメンバーの脱退について「僕以外のデビューのメンバーが全員スキャンダルで抜けました」と告白し、理由も「女の子系」と明かしていた。

KANA−BOONは昨年、公式サイトで「2026年1月1日より、新メンバーとしてヨコイタカユキ(Gt)・関優梨子(Dr)の加入が決定しました!来年からは改めて4人体制として活動していきます!」と発表。2026年から新体制でスタートした。