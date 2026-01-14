紗栄子、祖母を顔出し公開 弾丸帰省ショットに「目元が似てる」「孫の顔になってる」の声
【モデルプレス＝2026/01/14】モデルの紗栄子が1月12日、自身のInstagramを更新。祖母を顔出しした2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】メジャーリーガーの元妻「目元が似てる」祖母との密着ショット
紗栄子は「先週、宮崎のおばあちゃんから電話がかかってきて『寂しい。会いたい。』と、珍しく弱気な発言をしていたので、週末に1泊で地元宮崎に帰ってきました」と報告し、弾丸帰省中の写真を複数投稿。千鳥格子のコートを着た紗栄子が、穏やかな笑みを浮かべる祖母と顔を寄せ合う、心温まる2ショットを披露した。一緒に足つぼマッサージに行った父親との2ショットも披露している。
この投稿には「似てる」「おばあちゃん可愛い」「幸せな写真」「優しい孫の顔になってる」「上品で美しい」「家族愛に感動した」といった声が寄せられている。
紗栄子は2007年にダルビッシュ選手と結婚。2008年に第1子長男、2010年に第2子次男を出産し、2012年に離婚した。（modelpress編集部）
