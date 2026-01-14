Âç¸¶Í¥Çµ¡¢Èþ¥¦¥¨¥¹¥Èµ±¤¯¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¥³¡¼¥Ç¸ø³«¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/14¡Û½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ¤¬1·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û26ºÐ½÷Í¥¡Ö¤´Ë«Èþ¥·¥ç¥Ã¥È¡×°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥ÈºÝÎ©¤Ä»ÑÈäÏª
Netflix±Ç²è¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¤ÇJR¤Î¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥ÈÌò¤òÌ³¤á¤¿Âç¸¶¤Ï¡¢¡ÖNetflixËÜ¼Ò¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¤Î´ÇÈÄ¤òÈ¯¸«¡£´ò¤·¤¤ºÆ²ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢´ÇÈÄÁ°¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÇò¤ÎÃ»¤á¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Á¥é¥ê¤ÈÇÁ¤¯°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö´ò¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¡Ö¤´Ë«Èþ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤â³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡Âç¸¶Í¥Çµ¡¢Èþ¥¦¥¨¥¹¥ÈºÝÎ©¤Ä¥³¡¼¥Ç¤Ç´ò¤·¤¤ºÆ²ñ¤òÊó¹ð
¢¡Âç¸¶Í¥Çµ¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
