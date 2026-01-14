＝LOVE大谷映美里、ショーパン×レッグウォーマーで美脚ライン際立つ「等身すごい」「春が待ち遠しい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/14】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が1月12日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ春の先取りコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】指原プロデュース27歳美女「等身すごい」太もも全開ショーパンコーデ
大谷は「春服」とつづり、自身がプロデュースするアパレルブランド「Rose Muse（ロゼミューズ）※Roseのeはアクセント付き」の新作アイテムを着用した写真を複数枚投稿。白のボレロ風ニットを羽織り、グレーのニット素材のキャミソールに、同素材のミニ丈ボトムスとレッグウォーマーを合わせたスタイリングでは、美しい脚のラインが際立っている。そのほか、様々なコーディネートも披露している。
この投稿には「脚が綺麗」「可愛すぎる」「等身すごい」「春が待ち遠しい」「どのスタイルも素敵」「ビジュアル最高」「透明感がすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
