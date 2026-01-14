»ëÄ°Î¨¤Ï4.7¡ó¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡Ä¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ë¿¼¤¤°¦¾ð¡Ö¿ô»ú¤Ç¤Ï¸ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤Êª¸ì¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
»ëÄ°Î¨¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤¬¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤Ï1·î13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È»Ï¤Þ¤ëÄ¹Ê¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Ð¥¥Ð¥¾åÈ¾¿È
Èà¤Ï¡Ö»ä¤Î2025Ç¯¤Ï¥®¥ç¥ó¥É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¥®¥ç¥ó¥É¤È¤¤¤¦µ²±¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯»Ä¤ê¤½¤¦¤À¡£»þ´Ö¤ò¤®¤å¤Ã¤È²¡¤·¹þ¤á¤¿¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Êµ¨Àá¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥É¥é¥Þ¤ò»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ï¥®¥ç¥ó¥É¤Î´¶¾ð¤ò¿µ½Å¤Ë¡¢¤·¤«¤·¿¿¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤â¤³¤Ü¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾Ð¤¤¤â¡¢ÄÀÌÛ¤â¡¢ÍÉ¤é¤®¤µ¤¨¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤Ï¡ÖºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä°ã¤¦¼«Ê¬¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤È¤ê¤ï¤±¡¢¥®¥ç¥ó¥É¤òÄÌ¤·¤Æ¡È¿Í´Ö¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡É¤¬°ìÊâÀ®Ä¹¤·¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ì¤¿»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢»ëÄ°Î¨¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¡¢¿ô»ú¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï²ÝÂê¤â»Ä¤Ã¤¿¡£Âè1ÏÃ¤Ç2.7¡ó¡Ê¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¥³¥ê¥¢¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¤Ï¡¢Âè8ÏÃ¤Ç4.2¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¤¬¿¤ÓÇº¤ß¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Î4.7¡ó¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢¡Ö»ëÄ°Î¨¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬ºÇ½é¤ËÊª¸ì¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¿ô»ú¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¸ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤Êª¸ì¤À¤Ã¤¿¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥®¥ç¥ó¥É¤È¥¸¥¦¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥®¥ç¥ó¥É¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»þ¤ËÂÑ¤¨Æñ¤¤¸ÉÆÈ¤ä¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤â¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¹¬¤»¤À¤Ã¤¿»þ´Ö¤â¡¢º£¤Ç¤Ï´¶¼Õ¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤ÇÀÅ¤«¤ËÀ°Íý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¼¡¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ì²ó¤êÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ç¤´°§»¢¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¤Ï¡¢20Âå¤Ç2ÅÙ¤ÎÊÌ¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥®¥ç¥ó¥É¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡Ë¤È¥¸¥¦¡Ê¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥¢¥ó¡Ë¤¬¡¢ÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Îµ»ö¤òÊó¤¸¤¿µ¼Ô¤È¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î±²Ãæ¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤ÎºÊ¤È¤·¤ÆºÆ³«¤¹¤ëÊª¸ì¤À¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏAmazon¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡þ¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1988Ç¯12·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£2011Ç¯¤ËB.A.P¥è¥ó¥°¥¯¤Î¡ØI Remember¡Ù¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2012Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥ê¡¼¥à¥Ï¥¤2¡Ù¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê±éµ»³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2014Ç¯¤Î¡ØËâ½÷¤ÎÎø°¦¡Ù¤ÇÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø²ÖÏº¡ã¥Õ¥¡¥é¥ó¡ä¡Ù¡Ø¥µ¥à¡¢¥Þ¥¤¥¦¥§¥¤ ¡ÁÎø¤Î°ìÈ¯µÕÅ¾¡ª¡Á¡Ù¡Ø¥¥àÈë½ñ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¡©¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ù¡¢¡Ø»È¼Ô¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¡¢¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¡Ê¥«¥á¥ª½Ð±é¡Ë¤Ê¤É¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤ÇÇ®·ì¼ç¿Í¸ø¥Ñ¥¯¡¦¥»¥í¥¤¤ò±é¤¸¡¢Ç®¤¤ÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£