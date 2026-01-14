奈良市移住ポータルサイト「ならりずむ。」では１４日、奈良市の魅力をビジュアルで届ける「ならいろフォトギャラリー」を開設した。

監修は「ｎａｐ ｎａｐ ｄｅｓｉｇｎ」の福岡ひとみ代表。奈良のフリーペーパー「ならほるもん」や、奈良しみんだよりロゴコンペ優勝などの実力者だ。また、撮影＋撮影ディレクションは奈良を拠点に活動するフリーランスのクリエイティブデザイナー・ｍｉｔｔｏさん。「鹿」グッズのみを集めたクラフト展「ならしかの休日」を主宰している。

移住を検討している人に奈良での暮らしや時間を想像させる。観光スポットだけでなく、街角のカフェ・休日のピクニック・季節ごとの風景など、暮らしの中で出会う風景を紹介している。すでに奈良市に住んでいる人にも新しい魅力を知ってもらえるように、奈良市の「かわいい・美味しい・カラフル」をテーマにした、お店やお寺、風景の写真１００点を掲載。見ているだけでワクワクする写真を今後も随時掲載していく。

カテゴリー別の絞り込み機能で、見たいテーマにすばやくアクセス。目的に合わせた写真探索が可能。公開枚数は１００枚で、今後も追加予定となっている。