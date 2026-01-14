ロッテは１４日、２０２６年チームスローガンを「ＰＬＡＹ ＦＲＥＥ．ＷＩＮ ＨＡＲＤ．」に決定したと発表した。

このオフ、世代を問わず高い競争力を備えたチームづくりを目指し、勝負にこだわる強度の高いトレーニングを積み重ねてきたロッテナイン。

それに加え、球団理念の価値観（ＶＡＬＵＥＳ）の一つである「常に楽しむ（ＨＡＶＥ ＦＵＮ）」を重視し、現役時代に日本一を知るサブロー監督のもと、若手選手と共に明るく活気あるチーム作りを推進していく。

２０２６年、サブロー監督が目指すベースボールを言語化したこのスローガンを掲げ、リーグ優勝、そして日本一を目指して突き進む。

スローガンについてのサブロー監督のコメントは次の通り。

就任した際に野球に対しての厳しさを伝えてきました。一つのプレーへの激しさ。そしてチーム内においても激しい競争を生み出すことで強いチームを作り上げていきたいと思っています。

ただボクは厳しいだけではなく、そこには常に楽しむことが必要だと思っています。みんなで楽しみながら厳しい練習を成し遂げていく。ゲームにおいては一つのプレーにみんなで一喜一憂する。いいプレーが出たら、ベンチにいるみんなが立ち上がり手を叩き、喜び、悔しいプレーがあったら、みんなで心の底から悔しがる。そんなチームにしたいと思っています。

そして、そんな雰囲気をスタンドで応援してくださるファンの皆様と共有し、結束していきたいです。今回のスローガンにはそんな想いが組み込まれています。

思えば私が理想の形の一つとしている日本一となった２００５年のチームはまさにそうでした。あの時を超える熱狂を作り上げられるように「ＰＬＡＹ ＦＲＥＥ． ＷＩＮ ＨＡＲＤ．」でやっていきます。