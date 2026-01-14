¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¤Þ¤Á¤Ü¤¦¤± ¥¬¥ó¥À¥à¤Î¾ì¹ç L¥µ¥¤¥º¡×¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç1·î26Æü¤Þ¤ÇÈÎÇä
ÈÎÇä´ü´Ö¡§1·î26Æü¤Þ¤Ç 4·î²¼½Üº¢ È¯Á÷Í½Äê ²Á³Ê¡§1²ó600±ß
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¡¢¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¤Þ¤Á¤Ü¤¦¤± ¥¬¥ó¥À¥à¤Î¾ì¹ç L¥µ¥¤¥º¡×¤ÎÈÎÇä¤ò1·î26Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó600±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤ÏÄÌ¾ï¤Î¡Ö¤Þ¤Á¤Ü¤¦¤±¥¬¥ó¥À¥à¡×¤«¤é¥µ¥¤¥º¤ò1.5ÇÜ¤ÎÌó6¥»¥ó¥Á¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢4¼ï¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡£½Ì¤³¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ°éºÂ¤ê¤ò¤·¤Æ°¥½¥¤òÉº¤ï¤»¤¿¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¤Î»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡×¡¢¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡ÊÆ·Í¤ê¡Ë¡×¡¢¡ÖÎÌ»º·¿¥¶¥¯II¡×¡¢¡Ö¹âµ¡Æ°·¿¥¶¥¯II¡Ê¹õ¤¤»°Ï¢À±¥«¥éー¡Ë¡×¤Î4¼ï¡£¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡ÊÆ·Í¤ê¡Ë¡×¤Ï±ýÇ¯¤ÎSD¥¬¥ó¥À¥à¤ò»×¤ï¤»¡¢¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤À¡£
¥¬¥ó¥À¥à
¥¬¥ó¥À¥à¡ÊÆ·Í¤ê¡Ë
ÎÌ»º·¿¥¶¥¯II
¹âµ¡Æ°·¿¥¶¥¯II¡Ê¹õ¤¤»°Ï¢À±¥«¥éー¡Ë
