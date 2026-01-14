俳優の中村倫也が１４日、都内で行われたＴＢＳ系連続主演ドラマ「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」（１６日スタート、金曜・後１０時）の制作発表会見に共演の池田エライザらと登壇した。

世界中で人気を誇るＫ―ＰＯＰ業界を舞台にしたオリジナル脚本。問題を起こして業界を追放された日本人の元天才音楽プロデューサー（中村）と、韓国の事務所に所属する落ちこぼれの７人組「ＮＡＺＥ（ネイズ）」が、世代や国籍を超えてともに夢を目指す熱い絆を描く「Ｋ―ＰＯＰ版スポ根ドラマ」となっている。

「ＮＡＺＥ」はドラマを飛び出し、現実世界でもデビュー予定の７人組多国籍ボーイズグループ。この日はパフォーマンスも披露した。劇中でプロデューサーを務める中村は「ＮＡＺＥがキラキラしているのを見ると、僕の涙腺が刺激される。言葉、演技、芝居、あらゆる面で成長しか感じない」と感慨深げ。マネージャー役の池田も「曲の良さももちろん感じましたし、夢が広がって駆け上がっていくような感じを感じて格好良かった」と絶賛した。

中村は今作の魅力について「目でも耳でも楽しめるスケール感になっている。夢を追いかけている人には寄り添えるものになると思うし、夢を諦めてしまった人もエモーショナルな気持ちになれる作品になっている。推しを見つけていただいて楽しんでいただければ」と呼び掛けた。