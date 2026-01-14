フリーアナウンサーの小宮悦子（67）は14日、所属事務所「81プロデュース」の公式X（旧ツイッター）を通じて、1日に肺がんのため亡くなったフリーアナウンサーの久米宏さん（享年81）を追悼した。

小宮アナは「ニュースステーション」で初代サブキャスターを務め、13年間久米さんとデスクを並べた。

久米さんの訃報が伝えられた13日はスポニチ本紙の取材に所属事務所が「相当ショックを受けており、コメントを出す予定はありません」と回答していたが、一夜明けた14日、所属事務所のXでコメントを発表した。

「久米宏さま 実感のない、この不思議な感覚をどうしたものか、途方に暮れています」と吐露。「13年間『ニュースステーション』という大冒険をご一緒させて頂き、本当にありがとうございました」と感謝の言葉をつづった。「言葉に尽くせないほどの思い出があります」とし、「伝えるということ、テレビの何たるかを、一から教えて頂きました。それは幸せな、この上なく幸せな日々でした。改めて、心からの感謝をお伝えしたいです」としのんだ。

続けて、「最後にご一緒したのは、ギャラクター賞授賞式の司会でしたね。懐かしい久米さんのトーク。タイムスリップしたかのような楽しいひとときでした」と振り返った。

「今年はサッカーW杯があります。またみんなで観戦、応援できるかと楽しみにしていましたが、とても残念です。残念過ぎます」と沈痛な思いを明かした。