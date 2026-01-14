光浦靖子、4日間かけて作った“午年お年賀”を披露「すごぉーーーい!!」「こんな年賀状届いたらぶっ飛びます」
お笑いコンビ・オアシズの光浦靖子（54）が14日、自身のインスタグラムを更新。趣味の手芸での新たな作品を披露した。
【写真】「すごぉーーーい!!」光浦靖子が4日間かけて作った“午年お年賀”
小学3年生の頃から手芸にハマった光浦。その腕前が注目を集め、インスタグラムで披露する作品には毎回数多くの「いいね！」が届けられている。
この日は「やっとできました。午年お年賀」とつづり、新作を披露。羊毛フェルトで作られた馬が花畑へ飛び出しているようなデザインで、立体的なアートになっている。光浦は「4日間、誰とも話さず引きこもってみました」とじっくりと時間をかけて作成したことを明かした。
この投稿には、「すごぉーーーい!!」「うますぎ！」「迫力があって良いですね」「センス独特！」「躍動感のある馬」「こんな年賀状届いたらぶっ飛びます」など、絶賛の声が多く寄せられている。
