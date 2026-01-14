¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡Û´îÂ¿¿Ü°ÉÆà¡õÀ¾²¬°éÌ¤¤¬¾ìÆâ¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡ÖÀµ·î¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡×
¡¡Â¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¤Î6Æü´Ö³«ºÅ¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè19Àï¡¡À§À¯¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢14Æü¤¬5ÆüÌÜ¡£¿Íµ¤½÷»Ò¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î´îÂ¿¿Ü°ÉÆà¡Ê35¡áÆÁÅç¡Ë¤ÈÀ¾²¬°éÌ¤¡Ê31¡áÆÁÅç¡Ë¤¬¡¢6RÈ¯ÇäÃæ¤Ë¾ìÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥¤¡¼¥¹¥È¥¹¥¯¥¨¥¢É÷¡×¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï´îÂ¿¿Ü¤¬12·î29Æü¤Þ¤ÇÆÁ»³°ìÈÌÀï¡¢À¾²¬¤¬Æ±·î21Æü¤Þ¤ÇÂ¿ËàÀî°ìÈÌÀï¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì½Ð¾ì¡£¡Ö2¿Í¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Ã¤ÆÃË½÷º®¹çÀï¤Î°¶Àû¤¬Â¿¤¤¤Ê¤È¡×¤È¤Ê¤«¤Ê¤«½÷»ÒÀï¤òÁö¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÀâÌÀ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤Ï´îÂ¿¿Ü¤¬¡Ö29Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢30Æü¤ÏÆóÆü¿ì¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¯¤È¡¢À¾²¬¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¹Ô»ö¤ÎÃæ¤ÇÀµ·î¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡×¤ÈµÙ¤ß¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¿´¿È¶¦¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤â¿åÌÌ¤ÇÂ¸ºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ï8RÈ¯ÇäÃæ¤Ë¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£