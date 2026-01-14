&honey×101匹わんちゃん限定デザインが登場、まとめ髪が可愛く続く

まとめ髪の仕上げに欠かせない人気アイテム「&honeyマトメイクスティック」から、心ときめく『101匹わんちゃん限定デザイン』が登場します。2026年1月17日(水)より2種類同時発売され、機能性はそのままに、毎日のスタイリング時間をもっと楽しく彩ってくれる存在に。アホ毛※1やおくれ毛を抑えながら、うるおい感も叶える実力派は、バッグに忍ばせておきたい一本です♡

マスカラ型で簡単まとめ髪

©︎Disney

「&honeyマトメイクスティック」は、ジェル状のマスカラタイプ。気になる前髪やおくれ毛にさっととかすだけで、手を汚さずにスタイリングが完成します。

仕上げにひと塗りすることで、セットしたてのヘアスタイルを1日中キープ※2。持ち運びにも便利なサイズ感で、外出先のお直しにも活躍します。

選べる2種の101匹わんちゃん

&honeyMeltyマトメイクスティックスーパーホールド4.0 101匹わんちゃん限定デザイン

©︎Disney

&honeyマトメイクスティックミラクルホールド4.0 101匹わんちゃん限定デザイン



©︎Disney

今回の限定デザインは、仕上がりや香りの好みに合わせて選べる2種類を同時発売。

どちらも内容量9g、価格は1,078円(税込)。可愛らしい101匹わんちゃんの世界観が、毎日のヘアケア時間を特別なひとときにしてくれます。

うるおいも叶える処方

©︎Disney

従来の「&honey」シリーズ同様、ハチミツ＊を配合した独自処方を採用。スタイルをキープしながら、髪のうるおいも守ってくれるのが魅力です。

固めすぎない自然な仕上がりで、デイリー使いしやすいのも嬉しいポイント。可愛さと実用性を兼ね備えた限定アイテムです。

限定デザインは早めにチェック

可愛さと機能性を両立した『&honey101匹わんちゃん限定デザイン』は、いつものまとめ髪をワンランクアップしてくれる心強い味方。気分や仕上がりに合わせて選べる2種類は、どちらも欲しくなる完成度です。

毎日使うものだからこそ、見た目にもときめく一本を♪限定発売のため、気になる方は早めにチェックしてみてください。