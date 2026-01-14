フリーアナウンサー竹内弘一（48）が14日までにインスタグラムを更新。元日に81歳で亡くなった元TBSアナウンサー久米宏さんへの思いを吐露した。

竹内アナは「久米宏になりたい。小学3年生で抱いた志しは40年経った今も揺るぎなく変わりません」と書き出し、「久米さんが亡くなりました。スマートフォンに訃報を伝えるニュースがドンドン入ってきて、私は泣き崩れました。あまりにも思いが強いと立っていられず、涙が止まりませんでした。そんな私が、久米さんの訃報をラジオで伝えなければならない。きょうは無理だ。できない。と思いました。でも、久米さんにいただいた言葉を放送で披露することで久米宏という不世出の放送人の一端を知っていただきたいとおもい、淡々とお話しました」と思いを明かした。

続けて「久米さんがいなければ、私はいません。これからも、私のなかの久米さんと対話しながら、日々ニュースをお伝えしていきます。久米さんの足元にも及ばず、まだ何者にもなれていない私ですが、これからもよろしくお願いいたします!」とフォロワーへ呼びかけ、「写真は2004年ニュースステーション最終回の前日、私がテレビ朝日まで押し掛けてお話をうかがった際の一枚です。久米さんありがとうございました!安らかにおやすみください」と久米さんとのショットを公開した。