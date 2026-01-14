BLACKPINK リサ　※「LISA」Instagram

　BLACKPINKのLISA（リサ）が、日本時間1月14日（水）に自身のInstagramを更新。ヴァス・J・モーガンとルーシー・グオが主催する第83回ゴールデングローブ賞のアフターパーティーに参加した際のドレスをアップした。

■小物で上品ルックに格上げ！

　リサは現地時間1月11日（日）に米ロサンゼルスで開催されたヴァス・J・モーガンとルーシー・グオが主催する、ゴールデングローブ賞のアフターパーティーに出席。

　袖口と胸元、ウエストのブラックのアクセントが印象的な「アンファン リッシュ デプリメ」のシースルー素材のキャップスリーブドレスを着用し、鍛え上げられた美スタイルを披露した。

　下着が透けた大胆なデザインながらも、オペラグローブやゴールドが目を引くバッグなど小物をブラックで統一し、上品な装いに格上げしている。

　リサは、第83回ゴールデングローブ賞の＜テレビ部門＞最多ノミネート作品『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』に出演。授賞式にはプレゼンターとして登場した。

　ちなみにリサ含むBLACKPINKは、1月16日（金）から1月18日（日）までの東京ドーム公演のために来日する予定だ。

