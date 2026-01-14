¿¼¼Ç¡¦¿åÅ©¡¦º½¤ò¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¤ ¡È¤¤¤Ä¤Ç¤â¶¯¥¹¥Ô¥ó¡É¤ÊPING¡Øs259¡Ù¥¦¥§¥Ã¥¸¡¢2·î5Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼
¥Ô¥ó¥´¥ë¥Õ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤é¡¢¿·ºî¥¦¥§¥Ã¥¸¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤Æ¥¹¥Ô¥ó¤¬ÆÃÄ¹¤Î¡Øs259¡Ù¥¦¥§¥Ã¥¸¤ò2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¼è°·Å¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æ±¼Ò¹Êó¡£´ûÊó¤ÎÄÌ¤ê¡¢³¤³°¤Î·ÀÌó¥×¥í¤¿¤Á¤¬ºòÇ¯½©¤«¤é¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÁ°ºî¡Øs159¡Ù¤Èº£ºî¡Øs259¡Ù¤ò¹½¤¨¤¿´é¤Î°ã¤¤
PING¤Ï¡Ö¥¦¥§¥Ã¥¸¤Ï´°Á´¤Ê¥É¥é¥¤¾õ¶·²¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Ä«Ïª¤ËÇ¨¤ì¤¿¼Ç¤äº½¤Îº®¤¸¤ë¥é¥Õ¤Ê¤É¡¢¾ï¤Ë¥¹¥Ô¥óÎÌ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¡¢ÆÃ¤Ë¥¦¥§¥Ã¥È¾õ¶·²¼¤Ç¤Î¥¹¥Ô¥óÎÌ¤ò½Å»ë¡£¥ê¥¢¥ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê²á¹ó¤Ê¾õ¶·²¼¡Ë¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¦¥§¥Ã¥¸¤ò³«È¯¤·¤¿¡£
¢£¥¹¥Ô¥ó°ÂÄêÀ¤¬8¡ó¸þ¾å¤·¤¿¿·¥Õ¥§¡¼¥¹ ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Õ¥§¡¼¥¹²Ã¹©µ»½Ñ¤Ë¤¢¤ë¡£³Æ¹Â¤Î³ÑÅÙ¤È´Ö³Ö¤òºÇÅ¬²½¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¹â¤¤ÁÂ¿åÀ¤ò¸Ø¤ë¥Ï¥¤¥É¥í¥Ñ¡¼¥ë¥¯¥í¡¼¥à»Å¾å¤²¤òºÎÍÑ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¥µ¥ó¥É¥Ö¥é¥¹¥È²Ã¹©¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ç¨¤ì¤¿¾õÂÖ¤ä¥é¥Õ¤«¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤â¥É¥é¥¤¾õ¶·¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤¥¹¥Ô¥óÎÌ¤ò¼Â¸½¡£
É¾²Á¤Î¹â¤«¤Ã¤¿Á°ºî¡Øs159¡ÙÈæ¤ÇÌó8¡ó¤Î¥¹¥Ô¥ó°ÂÄêÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¡¢½Ðµå¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ë¿©¤¤¤Ä¤¯ÁàºîÀ¤¬ÆÃÄ¹¡£¥×¥í¤¬Â¨¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ûÉôÊ¬¤òºï¤®Íî¤È¤·¤Æ°Â¿´´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÂ¾¡¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¨¥Ã¥¸¤Ë¶á¤¤¥¹¥³¥¢¥é¥¤¥ó¤òÄ¹¤¯¤·¤Æ¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¹½¤¨¤ä¤¹¤¤·Á¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¡£
¢£º´µ×´Ö¼ëè½¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬¤æ¤Ã¤¯¤êÈô¤Ö¡× Ç¯´Ö½÷²¦¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬¤æ¤Ã¤¯¤êÈô¤Ö¤Î¤Çµ÷Î¥´¶¤¬¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ø¥Ã¥É·Á¾õ¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢¤è¤ê¹½¤¨¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥é¥Õ¤ä¿åÊ¬¤ò´Þ¤ó¤À¾õ¶·¤Ç¤â¹â¤µ¤Î¥Ö¥ì¤¬¾¯¤Ê¤¯¥ß¥¹¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¡£¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤È¥é¥Õ¤Ç¥¹¥Ô¥óÎÌ¤ä¹â¤µ¤Îº¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤áÂÇ¤ÁÊý¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Þ¤¿¡¢?ÀîÂÙ²Ì¤â¡Ö¥Ü¥¯¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¤æ¤Ã¤¯¤êÈô¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¦¥§¥Ã¥¸¤Ï¡¢½Ðµå¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶ô¤¤¤Ä¤¯°õ¾Ý¤Ç¥¹¥Ô¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ë¤Î¤ÇÁÀ¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¥Ð¥ó¥«¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Î¥¹¥Ô¥óÀÇ½¤Ë¤Ï¾¯¤·¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¢£Ã»¤¯»ý¤ÄÇÉ¤ËºÆ¸½À¤ò¹â¤á¤ë¿·¥°¥ê¥Ã¥×¤â ¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¤¬¡ÖÊý¸þÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ëºÝ¡¢Ã»¤¯°®¤ë¡×¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤·¡¢ÌÜÀ¹¤ê¤ÎÉÕ¤¤¤¿¿·¥°¥ê¥Ã¥×¡Ø360 DYLAWEDGE¡Ù¤ò³«È¯¡£ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°®¤ë°ÌÃÖ¤ä¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î³«¤¤òÀµ³Î¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ëÂ¾¡¢¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥¹Àß·×¤ÇÃ»¤¯»ý¤Ã¤Æ¤âÂÀ¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¿¶¤êÈ´¤±¤ëÍøÅÀ¤â¡£ Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ä¥é¥¤¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢W¡¦B¡¦S¡¦H¡¦E¡¦T¤Î·×6¼ïÎà¤Î¥½¡¼¥ë¥°¥é¥¤¥ó¥É¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¡Ê¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È»Å¾å¤²¤ÏS¥°¥é¥¤¥ó¥É¤Î¤ß¡Ë¼«Ê¬¤ËºÇÅ¬¤Ê¥°¥é¥¤¥ó¥É¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥Õ¥ê¤ä¥È¥Ã¥×¤Î¥ß¥¹¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¡£ÀÇ¹þ²Á³Ê¤ÏÉ¸½à¥¹¥Á¡¼¥ë¤¬33,000±ß¡Á¤Ç¡¢É¸½à¥«¡¼¥Ü¥ó¤¬35,200±ß¤È¤Ê¤ë¡£
