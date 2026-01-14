2月に投開票が見込まれる衆議院議員選挙で、国民民主党県連と社民党県連合が鹿児島4区に候補者を擁立する方針であることが分かりました。国民民主党県連の国政選挙への候補者の擁立は初めてです。



連合鹿児島を柱とする立憲民主党・国民民主党・社民党や県議会会派の県民連合でつくる野党系の組織、5者会議が13日の夕方に開かれました。2月に投開票が見込まれる衆議院選挙について話し合いました。

国民民主党県連の三反園輝男代表代行によりますと、この場で鹿児島4区に独自の候補を擁立することを表明したということです。国民民主党県連が国政選挙で候補者を擁立するのは初めてです。候補予定者は、大隅半島出身の男性で前回の衆議院選挙のあと公募に応じた十数名などから選んだということです。三反園さんは「公認候補を出すことでようやく県民への政策を訴えることができる」と期待を込めました。14日に党本部に申請し、近く出馬会見を開く予定です。





また、社民党県連合も13日にこれまで通り鹿児島4区に候補者を擁立する意向を示しました。社民党県連合の川路孝代表によると「候補予定者は男性で、これまで立候補の経験がない」ということです。高市総理は近く解散の意向を正式に表明するものと見られていて、与野党ともに動きが活発になっています。解散した場合、選挙の日程は1月27日公示・2月8日投開票、2月3日公示・15日投開票が候補となっています。