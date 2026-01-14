年間女王・佐久間朱莉が祝勝会で同郷の“偉大”な先輩から刺激「強いと思ってもらえる存在になりたい」
昨年4勝を挙げ、プロ5年目にして年間女王に輝いた23歳・佐久間朱莉の祝勝会が、13日に都内で行われた。会場にはスポンサーをはじめ、家族や関係者が集まった。
【写真】会場に飾られた優勝カップとジャケット
その中には、1967年11月1日に1期生としてJLPGAに入会し、米ツアー参戦などを通じて日本女子ゴルフ界の先駆者として活躍してきた樋口久子の姿もあった。国内69勝、海外3勝の通算72勝を誇り、1977年には日本勢として初めて海外メジャー（全米女子プロ）制覇を成し遂げている。佐久間と同じ埼玉県川越市出身の樋口は壇上に立ち、称賛の言葉を送った。さらに、まだ達成していない国内メジャー優勝についても「もう一つ頑張れば、（メジャーが）取れるのではないでしょうか」と期待を寄せた。偉大な先輩からの祝福に、佐久間は「ゴルフ界のスーパースターからお褒めの言葉をいただけてうれしいです。地元が同じということもあって、オフのラウンドとかでもたまに会うんですけど、そこでもすごくかわいがってくださる。私もあれだけ勝って、強いと思ってもらえるような存在になりたい。（勝つことを）毎年続けないとそうやって思っていただけないので、今年も頑張っていきたいと思いました」と、喜びと刺激を受けた。初めて年間女王として迎えたオフは、これまでとは大きく異なるものとなった。スポンサーへのあいさつやイベント出演などで多忙な12月を過ごし、「めちゃめちゃ忙しくてびっくりしていますが、出たかったテレビ番組にも出演できて、すごくうれしい気持ちでオフを過ごせています」と笑顔を見せる。その出たかった番組というのが、年明け2日にテレビ朝日で放送された『新春ドリームバトル2026 木梨憲武のスポーツKING！』だ。俳優の水谷豊、小栗旬、小泉孝太郎、タレントの相葉雅紀ら豪華出演者とともに、スピードゴルフリレーやドラコンなどで真剣勝負を繰り広げ、「本当に念願だったので、かなってうれしかったです」とほほ笑んだ。昨年の12月23日には師匠である“ジャンボ”こと尾崎将司氏が逝去し、心の整理には時間を要しているというが、「ジャンボさんのことが落ち着いてから、練習とトレーニングはしています」と今季開幕に向けた準備はすでに始まっている。1月上旬には沖縄の宮古島でトレーニング合宿を行い、1月末には米アリゾナ州で約3週間の合宿を予定している。技術面でさらに伸ばしたいのはショットの精度だ。「同じクラブでも距離の幅を広げたい。同じ番手でもスピンを落とす打ち方を練習できたらいいなと思っています」。昨年は平均ストローク『70.0585』で1位を記録。ツアー史上5人目の60台に向けて、調整を重ねていく。新シーズンの目標については、「やっぱり、まずは一つ（勝ちたい）。一つひとつ積み重ねていきたいですし、去年達成できなかった“メジャー制覇”と、平均ストロークもあるので、そのたくさん課題がある中で、目標に向かって頑張っていきたいなと思っています」。強い眼差しで、意気込みを示した。（文・高木彩音）
