ニッポン放送、聴取率＆radiko聴取データで年間首位獲得
ニッポン放送は14日、昨年12月8日から14日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』の結果を持って、2025年2月、4月、6月、8月、10月、12月度の全6回の平均において『年間首位』を獲得したことがわかった。
【写真】ナイナイ縁日の決定的証拠！久保史緒里が成功した水槽コインゲーム
同局は2025年のradiko聴取データにおいて、月間聴取者数（ユニークユーザー数）のライブ、タイムフリー、トータル 3部門全てと、総聴取分数（ライブ＋タイムフリー）ともに12ヶ月連続の首位を獲得し、『年間首位』を獲得しており、ラジオとradikoで最も聴かれているラジオ局となる。
■2025年2月、4月、6月、8月、10月、12月度 ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査結果
・ニッポン放送全6回の平均（個人全体12歳〜69歳・男女）年間首位獲得
※いずれも6時〜24時平均
■2025年1月〜12月ニッポン放送radiko聴取データ
・「月間聴取者数（ユニークユーザー数）ライブ、タイムフリー、トータル 3部門全て」
12か月連続首位獲得
〜2022年、2023年、2024年に続き『4年連続首位』獲得
・「年間総聴取分数（ライブ＋タイムフリー）」
首位獲得
〜2023年、2024年に続き『3年連続首位』獲得
※ともに首都圏（1都6県)同一エリア内
【写真】ナイナイ縁日の決定的証拠！久保史緒里が成功した水槽コインゲーム
同局は2025年のradiko聴取データにおいて、月間聴取者数（ユニークユーザー数）のライブ、タイムフリー、トータル 3部門全てと、総聴取分数（ライブ＋タイムフリー）ともに12ヶ月連続の首位を獲得し、『年間首位』を獲得しており、ラジオとradikoで最も聴かれているラジオ局となる。
・ニッポン放送全6回の平均（個人全体12歳〜69歳・男女）年間首位獲得
※いずれも6時〜24時平均
■2025年1月〜12月ニッポン放送radiko聴取データ
・「月間聴取者数（ユニークユーザー数）ライブ、タイムフリー、トータル 3部門全て」
12か月連続首位獲得
〜2022年、2023年、2024年に続き『4年連続首位』獲得
・「年間総聴取分数（ライブ＋タイムフリー）」
首位獲得
〜2023年、2024年に続き『3年連続首位』獲得
※ともに首都圏（1都6県)同一エリア内