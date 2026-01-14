星野真里の長女・ふうかさん、同い年のいとこたちと“顔出し”3ショット 「かがみもち3人娘」写真に反響
俳優の星野真里（44）の長女・ふうかさん（10）のインスタグラム（投稿は真里、夫で元TBSアナウンサーの高野貴裕が担当）が13日に更新され、いとこたちとの“顔出し”3ショットが公開された。
【写真】「家にも欲しいですね」星野真里の長女・ふうかさんのインスタで公開された“かがみもち3人娘”
投稿では「新年のご挨拶が大変遅くなりました!!あけましておめでとうございます♪さっそく、お正月の思い出の一枚を 従姉妹たちと一緒に鏡餅になりました」とのコメントとともに、ふうかさんと2人のいとこが縦に並んだ、“鏡餅のような”3ショットをアップ。
「同じ歳の従姉妹は大晦日生まれ ふうかと同じ10歳になりました」「はぁ〜、10年も生きてきたのかぁ はぁ〜、10年も親をやらせてもらえているのかぁ ありがたくて、視界がぼやけてしまいます」と“親”の心境もチラリと記された。
この投稿にフォロワーからは「今年も楽しく拝見させて頂きますので、宜しくお願い致します」「可愛いかがみもち！」「餅娘が可愛くて新年のご挨拶を忘れてしまいます」「家にも欲しいですね」「サイコーです」「これからも、ふうかちゃんの頑張りを見て、おばちゃんも元気をもらいます」など、温かい声が寄せられている。
母の真里は2024年9月、自身のブログでふうかさんが難病「先天性ミオパチーの中心核ミオパチー」であることを公表。あわせて夫の高野と共に、社会福祉士の資格をとったことを明かした。
時を同じくして、ふうかさんはインスタグラムを開設（@fuka_9_）。プロフィール欄では「たかのふうか 10歳 先天性ミオパチーの車椅子ユーザー 今日も元気に生きてます！」と自己紹介し、投稿では日記のように日々の出来事を写真とともに披露している。
